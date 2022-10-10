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بالإنفوجراف.. 6 نقاط لكتابة سيرة ذاتية احترافية وزيادة فرص الحصول على وظيفة
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بالإنفوجراف.. 6 نقاط لكتابة سيرة ذاتية احترافية وزيادة فرص الحصول على وظيفة

بالإنفوجراف.. 6 نقاط لكتابة سيرة ذاتية احترافية وزيادة فرص الحصول على وظيفة

بالإنفوجراف.. 6 نقاط لكتابة سيرة ذاتية احترافية وزيادة فرص الحصول على وظيفة
٠٨:٥٣:٥١ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تعد السيرة الذاتية للشخص أحد أهم الأشياء التي تحدد مدى ملاءمته للوظيفة أم لا ، فمن خلالها يضع كل راغب في العمل خبراته وتجاربه المهنية وبناء عليه يكون أمام صاحب العمل فرصة للمفاضلة بين المتقدمين.

ومما لا شك فيه فإنه كلما كانت السيرة الذاتية للمرشح قوية كلما زادت فرصه في الحصول على الوظيفة، لذا يسعى أغلب الناس لكتابة سيرة ذاتية احترافية تظهر خبراتهم ومهاراتهم.

أعدت صحيفة “تواصل” إنفوجرافًا يتضمن عددًا من النقاط من أجل الحصول على وظيفة جيدة وعدم تفويت فرصة قد تكون مهمة بالنسبة للكثيرين.

6 نصائح لكتابة سيرة ذاتية باحترافية

1-  اكتب سيرتك بنفسك.
2-  ضع فيها المعلومات المناسبة لطبيعة الوظيفة.
3-  لا تدفع بمعلومات قد تراها مهمة لكنها تفتح بابًا للأسئلة المحرجة.
4-  فكر في قيمة كل معلومة.
5-  كن مبدعًٍا ولا تكن مقلدًا في كتابة سيرتك الذاتية.
6-  فكر في أفضل طريقة لتسوّق نفسك.

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الكلمات الدلالية:
الإبداع الخبرات السيرة الذاتية المهارات الوظائف سوق نفسك

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