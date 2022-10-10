الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
3 انفجارات مدوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف وأجهزة الطوارىء تتحرك
بالإنفوجراف.. 6 نقاط لكتابة سيرة ذاتية احترافية وزيادة فرص الحصول على وظيفة
حساب المواطن: المبلغ المودع حاليًا يشمل استحقاق أكتوبر والدعم الإضافي
بالفيديو.. “الخثلان”: هذه السورة تدفع العين والحسد بإذن الله
حساب المواطن يوضح موعد انتهاء إيداع دعم شهر أكتوبر
بالفيديو.. إعصار «جوليا» يجتاح نيكاراجوا بأمطار غزيرة ورياح عاتية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. إعصار «جوليا» يجتاح نيكاراجوا بأمطار غزيرة ورياح عاتية

بالفيديو.. إعصار «جوليا» يجتاح نيكاراجوا بأمطار غزيرة ورياح عاتية

بالفيديو.. إعصار «جوليا» يجتاح نيكاراجوا بأمطار غزيرة ورياح عاتية
٠٨:٢٧:٢٠ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أعلنت حكومة نيكاراجوا، حالة الطوارئ القصوى بعد وصول إعصار جوليا، حيث أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل، الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد صباح اليوم.

وفي وقت سابق، ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة منطقة بلوفيلدز على الساحل الكاريبي لنيكاراجوا، أدى إلى اقتلاع أسطح وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

سرعة الإعصار بلغت 136 كيلو متر في الساعة

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أنه وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية والرادار في نيكاراجوا، فإن سرعة الإعصار بلغت 136 كيلو متر في الساعة عندما ضرب اليابسة.

وحذر المركز من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

يذكر أن دول أمريكا الوسطى شهدت في نهاية العام قبل الماضي 2020، إعصاري «إيتا» و«يوتا»، اللذان ضربا المنطقة وقتلا 200 شخص، إلى جانب أضرار في الممتلكات وصلت إلى ملايين الدولارات.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة إعصار جوليا رياح عاتية نيكارجوا

مواد ذات صلة

المزيد
«متحدث الخطوط» ينفي توظيف المواطنات على مهنة «مضيفة»

«متحدث الخطوط» ينفي توظيف المواطنات على مهنة «مضيفة»

١٠:٠٤ ص، الأثنين، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
اليمن.. مجهولون يغتالون ضابط أمن بمطار عدن

اليمن.. مجهولون يغتالون ضابط أمن بمطار عدن

٠١:٣٨ م، الثلاثاء، ١٢ يناير ٢٠١٦
قنصلية المملكة في هيوستن توضح ملابسات وفاة مبتعثين في جامعة روكفورد الأمريكية

قنصلية المملكة في هيوستن توضح ملابسات وفاة مبتعثين في جامعة روكفورد الأمريكية

١٢:٤٣ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية

تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية

٠٥:٠٢ م، الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *