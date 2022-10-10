حساب المواطن يوضح موعد انتهاء إيداع دعم شهر أكتوبر

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر مستمر حتى نهاية اليوم الاثنين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حساب المواطن: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله”.

وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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