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علماء يبتكرون أداة جديدة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

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علماء يبتكرون أداة جديدة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

علماء يبتكرون أداة جديدة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

علماء يبتكرون أداة جديدة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم
٠٨:١٥:٤١ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ابتكر علماء روس، طريقة جديدة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب دورية «بايوسينسورس»، تقوم تلك الطريقة على اكتشاف التغيرات الجزيئية في خلايا الدم التي يسببها المرض في مراحله المبكرة، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

جاء ذلك في دراسة أعدها  مجموعة من الباحثين الروس بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة موسكو الحكومية ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وجامعة كوبنهاجن بالدنمارك.

قياس ارتفاع ضغط الدم

وكشف الباحثون خلال دراستهم عن آلية إعداد عمل هذا المستشعر الجديد، والذي كان قادرًا في تجارب الفئران على تقييم التغيرات في خصائص كريات الدم الحمراء في تلك التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وكان الباحثون قادرين على اكتشاف التغيرات مثل انخفاض سيولة غشاء البلازما في كرات الدم الحمراء، وأحد تفسيرات هذه الظاهرة هو ارتفاع مستوى الكوليسترول.

وتؤدي زيادة الكوليسترول إلى انخفاض سيولة الغشاء وتغيرات في وظيفة كريات الدم الحمراء.

وخلال الدراسة لاحظ العلماء انخفاضاً في الهيم (الصباغ الذي يعطي اللون الأحمر لخضاب الدم) بالهيموجلوبين في الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو أمر يستحيل اكتشافه بطرق أخرى.

وارتفاع ضغط الدم، هو أحد أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الأعضاء وما يترتب على ذلك من أضرار، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية واعتلال الأوعية الدموية واعتلال الكلية.

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