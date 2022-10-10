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بعد مكاسب طيلة 5 أسابيع.. تراجع ملحوظ في أسعار النفط

بعد مكاسب طيلة 5 أسابيع.. تراجع ملحوظ في أسعار النفط

بعد مكاسب طيلة 5 أسابيع.. تراجع ملحوظ في أسعار النفط
٠٧:٥٩:٥٦ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

شهدت أسعار النفط اليوم تراجعًا ملحوظًا  من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

خام برنت يتراجع بمقدار 0.8 %

وسجلت  العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار 81 سنتا أو 0.8 % إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بانخفاض 76 سنتا، أو 0.8 %.

وفي 30 أغسطس الماضي سجل كلا العقدين أعلى مستوى لهما لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية .

من جانبها ، قالت تينا تنج المحللة في سي.ام.سي ماركتس “قد يكون جني الأرباح هو السبب الرئيس للضغط على أسعار النفط اليوم بعد مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي”.

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الكلمات الدلالية:
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