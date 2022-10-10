لماذا لم يتم تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف حتى الآن؟

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أصدر مصدر مسؤول في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، توضيحًا بخصوص موعد انطلاقها.

وقال المسؤول إن العمل جارٍ على الانتهاء من تجهيز المنصة، وأن بدء العمل بها رسميًا سيعلن من قبل الجهة المسؤولة.

جاء ذلك تعقيبًا على ما تم تداوله حول بدء العمل بالمنصة اعتباراً من أمس (الأحد) 13 ربيع الأول 1444 الموافق 9 أكتوبر 2022، وفق صحيفة “عكاظ”.

وأضاف المصدر أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تهدف إلى تسجيل إعلانات التوظيف للجهات المستفيدة، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة.

كما تهدف المنصة، وفق المصدر، إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آلياً باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتوثيق البيانات والمؤهلات لطالبي العمل، إضافة إلى أتمتة العمليات، وتسجيل وثائق التعيين. وشدد المصدر على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للجهات المعنية.

وتشتمل المنصة الوطنية على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

والمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، أنشئت مؤخرًا بقرار من مجلس الوزراء، نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية “أم القرى”، وتشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

وبحسب قرار إنشائها، فإن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، هدفها الرئيس هو توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

أهداف وخدمات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

ولتحقيق أهدافها تقوم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالعديد من الإجراءات والخدمات ومنها:

1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة.

3- تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

4- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية.

5- توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

6- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

7- أتمتة العمليات.

8- تسجيل وثائق التعيين.

9- الخدمات المساندة.

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