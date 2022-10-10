خدمة اليوم.. 6 خطوات للاستعلام عن الطلبات والتأشيرات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن الطلبات والتأشيرات، حيث أوضحت وزارة الخارجية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من الاستعلام عن الطلبات التي سبق تقديمها، والتأشيرات الصادرة منها، عبر إدخال بعض معايير البحث التي تدعم الخصوصية، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على منصة التاشيرات الإلكترونية.

2 – اختر (الاستعلام عن حالة طلب).

3 – حدد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه من القائمة.

4 – أدخل رقم الطلب ورمز الصورة.

5 – اضغط على (استعلم).

6 – بعد الاستعلام: سوف تظهر لك النتيجة مباشرة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “920011114 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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