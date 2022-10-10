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«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على هذه المناطق
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«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على هذه المناطق
٠٧:٢٧:٣٣ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وأضاف: فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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الطقس المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة طقس اليوم

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