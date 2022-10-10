«واتساب» يطلق خدمة الاشتراك المميز.. 5 خصائص ومزايا مفيدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، إطلاق خدمة الاشتراك المتميز لمستخدمي “واتساب بيزنس” مقابل مبلغ من المال.

ويشتمل الاشتراك المتميز، في واتساب، على مزايا جديدة مصممة للشركات للتفاعل بشكل أفضل مع العملاء، وفقا لموقع “androidpolice”.

الميزة متاحة حاليا لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، وهذا يعني أن أعضاء برنامج “واتساب بيتا” فقط هم من يمكنهم الوصول إلى قائمة “بريميوم”، حيث توجد جميع المزايا الإضافية.

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وتشمل مزايا وخصائص خدمة اشتراك واتساب المتميز ما يلي:

1- يمنحك الحساب المتميز رابط اتصال قابلاً للتخصيص إلى حساب “واتساب” الخاص بك الذي يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر.

2- سيتم تخصيص الاشتراك المميز للشركات، ما يعني أن معظم المزايا المدفوعة لن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدم العادي.

3- من المفترض أن تكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معيَّن بدلاً من كتابة رقم هاتف.

4- سيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضاً بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في الوقت نفسه بالحساب نفسه.

5- إمكانية لإجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركاً.

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