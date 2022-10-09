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تقلبات جوية على 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
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تقلبات جوية على 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات

تقلبات جوية على 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات

تقلبات جوية على 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
٠٢:٥٢:٠٩ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على ثلاث مناطق خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتتمثل الحالة الجوية، في هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتشمل الحالة هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

كذلك تتوقع المركز الوطني للأرصاد، رياح نشطة على المدينة المنورة وتبوك، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة طقس المملكة

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