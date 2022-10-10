بعد قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط .. تراشق وتبادل للاتهامات بين أمريكا وروسيا

تواصل – فريق التحرير:

تبادل مسؤولون أمريكيون وروس، تصريحات عكسية، على خلفية قرار تحالف “أوبك+” الذي يجمع 23 دولة المصدرة للنفط، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

الموقف الأمريكي

من جانبها، وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد، قرار مجموعة أوبك+ المتعلق بخفض إنتاج النفط بأنه “غير مفيد وغير حكيم” بالنسبة للاقتصاد العالمي خاصة الأسواق الناشئة.

وفي وقت سابق، صرح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن “خيبة أمله” من قرار “أوبك+” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وقال البيت الأبيض، إنه من الواضح أن أوبك+ تنحاز لـ روسيا، فيما صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: “يجب أن تكون الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على أوبك + والمنتجين الأجانب للنفط”.

اقرأ أيضا:

تفاصيل اجتماع أوبك + والاتفاق على تخفيض إنتاج النفط

روسيا: أمريكا تحدث فوضى

أما في روسيا، العضو في تحالف “أوبك+”، قال السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف، أمس الأحد إن الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + بقيادة المملكة تتخذ موقفًا مسؤولاً.

وأضاف بيسكوف أن أوبك+ تعمل على إعادة التوازن للأسواق بعد الفوضى التي ترتبها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن “واشنطن تريد المضي في قراراتها بأي ثمن وتحاول التلاعب باحتياطيات النفط”.

وتابع: “بيد أن محاولات واشنطن للإضرار بالأسواق يعارضه فعليًا العمل المتوازن والمدروس والمخطط للدول التي تشغل موقعًا مسؤولاً داخل أوبك + بما في ذلك بلدنا”.

القرار مدروس ولصالح الجميع

كشف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، عن أبعاد قرار تخفيض الإنتاج، وقال إنه اتخذ بالإجماع وبعد دراسة مؤشرات وتوقعات واضحة.

وشدد على أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، وأن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.