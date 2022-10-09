لماذا يهاجم جهاز المناعة نفسه.. معلومات قد تعرفها لأول مرة

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يعد جهاز المناعة هو المسؤول الأول في الجسم عن الحفاظ عليه من الإصابة بالأمراض أو الالتهابات والفيروسات والميكروبات، وهو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخلايا وجسيمات داخل أجسام الكائن الحي بغرض حمايتها من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية والجسيمات الغريبة.

ماذا يضم جهاز المناعة؟

يضم الجهاز المناعي، كريات الدم البيضاء، والأجسام المضادة، والجهاز الليمفاويط، وأعضاء محددة، منها نخاع العظم، والغدة الصعترية، والطحال، واللوزتين، والزائدة.

لماذا يهاجم جهاز المناعة نفسه؟

في بعض الأحيان، يحدث اضطراب واختلال يسبب عدم تمييزها بين الأجسام غير المؤذية والخطرة وحتى خلايا الجسم الطبيعية.

وقد تتسبب هذه الحالة في بعض الأمراض المسماة، الاضطرابات المناعية، ومن أكثرها شيوعا، الصدفية، والذئبة الحمراء، والقولون التقرحي، والروماتويد.

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نصائح لتقوية المناعة

يعمل جهاز المناعة بشكل طبيعي داخل الجسم، وكغيره من الأجهزة، يعمل على إصلاح مشاكله والقيام بدوره، ولكن هناك سلوكيات من الممكن أن تقوي وتنشط المناعة، منها:

1- النوم الجيد

تسبب قلة النوم ضعفا في كفاءة عمل جهاز المناعة وضعف مكافحة الأمراض، فحتى ليلة واحدة من قلة النوم ستسبب نقصا وتقليلا في الخلايا المقاتلة الطبيعية، وبالتالي ضعفا في كفاءة جهاز المناعة.

2- الحفاظ على صحة الأمعاء

ينبغي تناول منتجات تحتوي على البروبيوتك (البكتيريا الصديقة)، والحرص على تناول وجبات صحية ومتوازنة، وكذلك التركيز على الحليب والزبادي والجبن بأنواعها.

3- الحرص على النظافة الشخصية

وضرورة اتباع إرشادات الوقاية من انتشار العدوى، وتعليمات المتخصصين عند انتشاء الأمراض الموسمية، أو الأوبئة.

4- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً

لتنشيط الدورة الدموية وتجسين صحة القلب، وبالتالي تقوية جهاز المناعة.

5- التعرض لأشعة الشمس

تعد الشمس هي المصدر الأول لحصول الجسم على فيتامين “د”، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومكافحة العدوى، لا سيما الأمراض الجلدية أو الأمراض التي تنتقل عبر الجلد.