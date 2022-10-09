وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر الموقع الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

داعم فني أول

منسق الأبحاث

مساعد إداري

أخصائي علاقات عامة

كاتب إدخال بيانات

أمين مكتبة

كاتب ملفات

مشغل رسومات

مخطط تنظيمي

مشغل رسومات أول

منسق التطوير المهني

أخصائي التطوير التنظيمي

محلل السياسة

فضلا عن عدد آخر من الوظائف.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وظائف وزارة الدفاع بالتفصيل .. التخصصات وموعد ورابط التقديم

موعد التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أكتوبر 2022م.

رابط التقديم