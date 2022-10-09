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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم
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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم
٠١:٥٧:١٠ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر الموقع الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

  • داعم فني أول
  • منسق الأبحاث
  • مساعد إداري
  • أخصائي علاقات عامة
  • كاتب إدخال بيانات
  • أمين مكتبة
  • كاتب ملفات
  • مشغل رسومات
  • مخطط تنظيمي
  • مشغل رسومات أول
  • منسق التطوير المهني
  • أخصائي التطوير التنظيمي
  • محلل السياسة

فضلا عن عدد آخر من الوظائف.

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موعد التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أكتوبر 2022م.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا )
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