افتتاح مشروع توسعة قاعة الشيخ عبدالعزيز الفالح بالمسجد النبوي (فيديو)

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افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع توسعة قاعة الشيخ عبدالعزيز الفالح بمبنى الوكالة.

وبين الشيخ السديس، أن التوسعة تساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي وزواره حيث أنها تتسع لعدد أكبر والتي من خلالها يتم الاستفادة منها في التطوير.

كما تقدم الشيخ السديس بالشكر والتقدير للساعين خلف هذه التوسعة متمنياً لهم التوفيق والسداد في تقديم العمل المتميز والمبدع للمسجد النبوي وزواره.

يذكر أن مساحة القاعة بعد التوسعة أصبحت (250) متر مربع، كما تتسع لعدد (250) شخص.

تم ذلك بحضور فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وفضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي ، ومساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، ومساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية في المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي.