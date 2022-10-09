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بسبب ظلم الحوثي.. شاب ينهي حياته بطريقة مروعة
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بسبب ظلم الحوثي.. شاب ينهي حياته بطريقة مروعة

بسبب ظلم الحوثي.. شاب ينهي حياته بطريقة مروعة

بسبب ظلم الحوثي.. شاب ينهي حياته بطريقة مروعة
٠١:٥٢:٢١ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى شاب يمني في صنعاء، حياته، بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الشعب اليمني، وتضييق الأحوال المعيشية على الأهالي.

ميليشيا الحوثي تجوّع اليمنيين

وتداولت حسابات عبر “تويتر” صورة يقال إنها للشاب الذي أنهى حياته قفزا من فوق بناية عالية، وقد كتب في ورقة، قال فيها إنه قرر إنهاء حياته بسبب الفقر والظلم من ميليشيات الحوثي.

حيث قام الشاب بإيقاف صرف السلة الغذائية التي تقدمها المنظمة لعائلته مع سيطرة الحوثيين على عملية الصرف، وكتب أن  أسرته بقيت بدون طعام.

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8 أطفال يلقون حتفهم 

وفي واقعة أخرى، تلقى ثمانية أطفال من مرضى مركز السرطان، في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، أدوية منتهية الصلاحية، مما تسبب في وفاتهم.

واستنكر يمنيون هذه الواقعة المشينة في وجه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وقال حساب: “صلاح الدين الأسدي”: “لو حدث هذا في أي مكان بالعالم، لضجت الدنيا بدواعي الإنسانية، لكنها تلتزم الصمت المريب تجاه جرائم المليشيات ولا تحرك ساكنًا”.

 

 

الكلمات الدلالية:
اليمن شاب ينهي حياته صنعاء ميليشيا الحوثي

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