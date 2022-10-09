وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة والرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير إدارة الأنظمة والتشريعات:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس – خبرة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.

ماجستير – خبرة لا تقل عن (4) سنوات منها سنة كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.

التعليم: قانون أو شريعة.

أخصائي أنظمة وتشريعات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة.

لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (3) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات.

لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (2) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات.

مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

مستوى اللغة الإنجليزية: غير مشترط.

مدير الإدارة القانونية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة.

لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (9) سنوات منها (3) سنوات كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.

لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.

مدير أول قسم العقود:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الآتية (إدارة أعمال أو القانون) أو ماجستير إدارة أعمال (ميزة إضافية).

خبرة عملية عشرة أعوام أو أكثر في إدارة العقود والمناقصات مع وجود خبرة في تطبيق نظم المنافسات والمشتريات الحكومية.

طريقة التقديم: