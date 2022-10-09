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وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن
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وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن
٠١:٢٠:٥٢ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة والرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير إدارة الأنظمة والتشريعات:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس – خبرة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
  • ماجستير – خبرة لا تقل عن (4) سنوات منها سنة كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
  • التعليم: قانون أو شريعة.

أخصائي أنظمة وتشريعات:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة.
  •  لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (3) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات.
  •  لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (2) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات.
  •  مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.
  •  مستوى اللغة الإنجليزية: غير مشترط.

 مدير الإدارة القانونية:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة.
  •  لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (9) سنوات منها (3) سنوات كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
  •  لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.

 مدير أول قسم العقود:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الآتية (إدارة أعمال أو القانون) أو ماجستير إدارة أعمال (ميزة إضافية).
  •  خبرة عملية عشرة أعوام أو أكثر في إدارة العقود والمناقصات مع وجود خبرة في تطبيق نظم المنافسات والمشتريات الحكومية.

طريقة التقديم:

وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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