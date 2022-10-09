الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية في كوريا الشمالية
وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن
القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع
وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من مبعوث شؤون المناخ الأمريكي
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
قائد مركبة يتركها تسير عى طريق سريع دون الجلوس على مقعد السائق.. والمرور يطيح به

الرئيسية

 /

دولي

 /

مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية في كوريا الشمالية

مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية في كوريا الشمالية

مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية في كوريا الشمالية
٠١:٢٢:٥٢ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أجرت كوريا الشمالية مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية، تحت إشراف مباشر من  زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.

وجرت المناورات العسكرية في كوريا الشمالية بأسلحة نووية تكتيكية منذ 25 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، حسب وكالة “رويترز”.

إطلاق الصواريخ الباليستية

وعلى مدار الأيام الماضية، أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ البايستية قصيرة المدى، قبالة سواحلها الشمالية، في استعراض لقوتها العسكرية.

وتستهدف بيونجيانج توصيل رسائل لدول المنطقة، وعلى رأسها كوريا الجنوبية، وكذلك اليابان، ضمن تصعيد حدث مؤخرا بين الكوريتين، ودخلت اليابان على خط الصراع، بمشاركتها في عروض عسكرية مؤخرا.

اقرأ أيضا:

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان

كيم يونج يوسع الخصومة

وفي مطلع أكتوبر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين، قصيري المدى، من ساحلها الشمالي، باتجاه البحر، قبيل عرض تنظمه جارتها الجنوبية، ضمن سلسلة شاركة فيها قوات من الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما  أعلن خفر السواحل الياباني، في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ جديد من قبل كوريا الشمالية، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ. وتم التأكيد على أن كلا الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من بحر اليابان.

الكلمات الدلالية:
أسلحة نووية إطلاق صواريخ باليستية اليابان بيونجيانج كوريا الجنوبية كوريا الشمالية مناورات عسكرية واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
أوباما: الروس والإيرانيون لن ينجحوا في سوريا

أوباما: الروس والإيرانيون لن ينجحوا في سوريا

٠١:٥٨ م، السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠١٥
اليمن.. ضبط شحنة طائرات استطلاع قبل وصولها للحوثيين في مأرب

اليمن.. ضبط شحنة طائرات استطلاع قبل وصولها للحوثيين في مأرب

٠٨:١٩ م، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦
«لمدة سنتين».. دولة خليجية تستعد لمنح إقامة للمعلم الوافد

«لمدة سنتين».. دولة خليجية تستعد لمنح إقامة للمعلم الوافد

٠٨:٠٤ م، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
بان كي مون: الأسد ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية

بان كي مون: الأسد ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية

٠٦:٠٢ م، الجمعة، ١٣ سبتمبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *