مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية في كوريا الشمالية

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أجرت كوريا الشمالية مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية، تحت إشراف مباشر من زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.

وجرت المناورات العسكرية في كوريا الشمالية بأسلحة نووية تكتيكية منذ 25 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، حسب وكالة “رويترز”.

إطلاق الصواريخ الباليستية

وعلى مدار الأيام الماضية، أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ البايستية قصيرة المدى، قبالة سواحلها الشمالية، في استعراض لقوتها العسكرية.

وتستهدف بيونجيانج توصيل رسائل لدول المنطقة، وعلى رأسها كوريا الجنوبية، وكذلك اليابان، ضمن تصعيد حدث مؤخرا بين الكوريتين، ودخلت اليابان على خط الصراع، بمشاركتها في عروض عسكرية مؤخرا.

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وفي مطلع أكتوبر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين، قصيري المدى، من ساحلها الشمالي، باتجاه البحر، قبيل عرض تنظمه جارتها الجنوبية، ضمن سلسلة شاركة فيها قوات من الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أعلن خفر السواحل الياباني، في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ جديد من قبل كوريا الشمالية، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ. وتم التأكيد على أن كلا الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من بحر اليابان.