وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من مبعوث شؤون المناخ الأمريكي

تواصل- واس:

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم ، من معالي مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري، جرى خلاله بحث مواضيع البيئة والتغير المناخي.

على الجانب الآخر أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الجنود الجيبوتيين.

وعبرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي في هذا المصاب الجلل.

كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.