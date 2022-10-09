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القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع
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القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع

القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع

القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع
٠١:١٩:١٨ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة لدى السوق المالية للمملكة بقيمة 10975.36 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 06 أكتوبر 2022، بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.32 %، وبقيمة بلغت حوالي 142.5 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب

ووفق التقرير الأسبوعي للسوق المالية “تداول” لقيمة ملكية المستثمرين، فقد بلغت قيمة ملكية “المستثمر الأجنبي ما نسبته 3.33 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وبلغت ملكية المستثمرين في السوق المحلية بنهاية 6 من أكتوبر الجاري ما نسبته 96.19% وطني، 33.3% أجنبي، 0.48% خليجي.

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مؤشر الأسهم اليوم

وخلال تعاملات اليوم الأحد، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 191.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 272 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

تقرير السوق المالية

وتصدر  السوق المالية “تداول” تقريرا أسبوعيا لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.
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