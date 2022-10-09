القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع

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ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة لدى السوق المالية للمملكة بقيمة 10975.36 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 06 أكتوبر 2022، بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.32 %، وبقيمة بلغت حوالي 142.5 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب

ووفق التقرير الأسبوعي للسوق المالية “تداول” لقيمة ملكية المستثمرين، فقد بلغت قيمة ملكية “المستثمر الأجنبي ما نسبته 3.33 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وبلغت ملكية المستثمرين في السوق المحلية بنهاية 6 من أكتوبر الجاري ما نسبته 96.19% وطني، 33.3% أجنبي، 0.48% خليجي.

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مؤشر الأسهم اليوم

وخلال تعاملات اليوم الأحد، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 191.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.