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أول أدوات جهاز المناعة.. لماذا نستأصل اللوزتين لدى الأطفال؟

أول أدوات جهاز المناعة.. لماذا نستأصل اللوزتين لدى الأطفال؟

أول أدوات جهاز المناعة.. لماذا نستأصل اللوزتين لدى الأطفال؟
١٢:٤٣:١٨ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

من الشائع استئصال اللوزتين -وبالأخص عند الأطفال الصغار- لعلاج العدوى والالتهاب، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك أمراض أخرى يضطر بسببها الأطباء إلى اتخاذ قرار استئصال اللوزتين.

ما أهمية اللوزتين للجسم؟

يقول د. مروان القناعي، اختصاصي جراحة الأنف والجيوب الأنفية، إن اللوزتين الموجودتين على جانبي الحلق هما عقد ليمفاوية، وهما جزء من مجموعة عقد ليمفاوية منتشرة في الجسم تلعب دورا في نظام الدفاع من الميكروبات.

وأضاف: “تلعب اللوزتان دورا مناعيا في تكوين الأجسام المضادة لمحاربة الميكروبات، وعند دخول أي ميكروب إلى الجسم تقوم بعض الخلايا المتخصصة والموجودة بالعقد اللمفاوية بالتعرف عليها، وتكوين مضادات مخصصة لها، وكون اللوزتين خط الدفاع الأول للميكروبات التي تدخل الفم فهي أكثر عرضة للالتهابات”.

وتابع: “وتقوم بدورها من عمر 3-10 سنوات، لذا في هذا العمر بالتحديد تكثر نسبة حدوث الالتهابات وتبدأ بعدها بالضمور تدريجيا كونها قد أتمت دورها المناعي في عمر الطفولة”، حسب “القبس”.

6 علامات تستدعي استئصال اللوزتين

هناك بعض هذه الأمراض تستدعي استئصال اللوزتين، واتخاذ القرار يعتمد على أمور كثيرة يقدرها الطبيب المختص بسبب أمراض اللوزتين مثل:

1- الأورام

2- تكون حصوات اللوزتين

3- الالتهابات المتكررة

4- تغير رائحة الفم

5- النزيف

6- الالتهابات المزمنة

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