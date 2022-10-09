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حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم
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حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم
١٢:١٥:٠٨ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحساب، قبل قليل اليوم الإثنين.

وأوضح “حساب المواطن” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين بإذن الله.

والأربعاء الماضي، قال برنامج حساب المواطن إنه باقي 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 59 من البرنامج، أي أنها تُوْدَع الاثنين.

 وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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عاجل.. “حساب المواطن” يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 59 من البرنامج

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