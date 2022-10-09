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قائد مركبة يتركها تسير عى طريق سريع دون الجلوس على مقعد السائق.. والمرور يطيح به

قائد مركبة يتركها تسير عى طريق سريع دون الجلوس على مقعد السائق.. والمرور يطيح به

قائد مركبة يتركها تسير عى طريق سريع دون الجلوس على مقعد السائق.. والمرور يطيح به
١٢:٤٤:١٥ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض تمكنت من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يسير بمركبته على أحد الطرق السريعة دون الجلوس على مقعد السائق.

وأوضحت “المرور” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قائد السيارة عرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو لسائق متهور على أحد الطرقات يسير بمركبته دون الجلوس على مقعد السائق، مطالبين بسرعة ضبطه وتطبيق العقوبات النظامية عليه ليكون عبرة لغيره من المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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الكلمات الدلالية:
الإطاحة بقائد مركبة المرور السعودي قائد مستهتر مرور الرياض

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