أكثر من 70 قتيلًا ومفقودًا في انزلاق تربة في فنزويلا

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أسفر انزلاق للتربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية في فنزويلا عن مقتل وإصابة نحو 70 شخصا، في حصيلة قابلة للزيادة.

وأعلنت السلطات الفنزويلية، مقتل قرابة 22 شخصاً وفقدان أكثر من 50 آخرين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومتراً جنوب غرب كراكاس.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس، لوسائل إعلام محلية: “فاضت خمسة جداول، وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلاً، وفقدان 52 آخرين”.

وشهدت لاس تيخيرياس، انهيار عدد كبير من المنازل، فيما اجتاحت الفيضانات الطينية متاجر عدة، وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.