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«راوتر» جديد من «جوجل» بإمكانات قياسية
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«راوتر» جديد من «جوجل» بإمكانات قياسية

«راوتر» جديد من «جوجل» بإمكانات قياسية

«راوتر» جديد من «جوجل» بإمكانات قياسية
١٢:١٢:١٦ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة جوجل، عن طراز جديد من “الراوتر” الموصل لشبكة الإنترنت، وكشفت “جوجل” عن الراوتر Nest WiFi Pro ، الذي يحمل إمكانات جديدة قياسية.

مواصفات Nest WiFi Pro

يعمل الراوتر الجديد Nest WiFi Pro في نطاق التردد 2.4 و5 و6 جيجاهرتز بسرعة تصل إلى 4.2 جيجابت/الثانية، مما يجعله يكفي جهاز لتغطية مساحة تصل إلى 120 متر مربع بالشبكة اللاسلكية WLAN.

بالإضافة إلى إمكانية جمع ثلاثة أجهزة راوتر Nest WiFi Pro في شبكة متداخلة واحدة، وبالتالي يمكن زيادة العدد الأقصى للأجهزة المتصلة من 100 إلى 300 جهاز.

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منافذ إيثرنت والبروتوكول اللاسلكي

ومن خلال جهاز الراوتر الجديد Nest WiFi Pro، يمكن تحديد أولوية حركة الإنترنت تلقائيا، وذلك من خلال التعرف على مكالمات الفيديو مثلا وتخصيص نطاق ترددي أعلى لها.

كما يدعم Nest WiFi Pro من جوجل معيار المنزل الذكي Matter والبروتوكول اللاسلكي Thread، وبه إثنين من منافذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت/الثانية، حسب “العين الإخبارية”.

تقنية Wi-Fi 6E

وقالت “جوجل” إن الراوتر الجديد يجمع بين راوتر فائق الأداء للشبكات المتداخلة Wi-Fi 6E Mesh مع راوتر Thread Border.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الراوتر  يمتاز بتصميم أنيق؛ ويأتي في جسم على هيئة كرة لامعة تشبه المزهرية الزخرفية أكثر من كونه جهاز راوتر.

وأشارت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية إلى أنه يوفر أداءً أكبر من الموديل السابق بفضل الاعتماد على تقنية Wi-Fi 6E بدلا من تقنية Wi-Fi 5.

الكلمات الدلالية:
Wi-Fi 6E Mesh البروتوكول اللاسلكي Thread الشبكة اللاسلكية WLAN تقنية Wi-Fi 6E راوتر Nest WiFi Pro شركة جوجل معيار المنزل الذكي Matter

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