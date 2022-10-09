«إنهن المؤنسات الغاليات».. طفلة تلاطف أباها وهو يصلي بالمسجد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، مقطع فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق آلاف المشاهدات عبر “تويتر” يبيّن تصرف طفلة مع أبيها وهو يصلي بالمسجد.

آلاف الإعجابات

وأظهر الفيديو، طفلة لا يتجاوز عمرها 5 أعوام على الأكثر، تلاطف والدها وهو يصلي بالمسجد، وتحاول أن تلعب معه، فتضع رأسها على ظهره وهو ساجد، أو تجلس بين قدميه أثناء الصلاة.

فيما حاز الفيديو على آلاف الإعجابات من متابعي “تويتر”، وتناقلته الكثير من الحسابات الشهيرة للمنصات، وكذلك الشخصية، وتفاعل متابعون مع الفيديو بشكل واسع.

إشادات من المتابعين

وقال حساب “تبريزي”: ” ما شاء الله تبارك الله، بارك الله له في ما رزقه ومنّ عليه ببرها وصلاحها”، كما أورد حساب “سميرة”: “الله يحميها ويجعلها قرة عين، بس أنا لدي حرج من التوسع في إدخال البنات في أماكن الرجال ولو كانوا صغار، لا لظن سوء، لكن مكوثها مع امرأة مثلها أولى، وكذلك في مصليات المسجد الحرام، فالظاهرة منتشرة أكثر” .

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