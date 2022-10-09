لجنة تحقيق روسية تكشف مفاجأة عن الجهة المنفذة لتفجير «جسر القرم»

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كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا القوات الأوكرانية في التحضير للهجوم على جسر جزيرة القرم.

وأشار إلى أن الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر القرم انطلقت من بلغاريا مرورا بدول أوروبية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارا السبت بجسر القرم.

ووصف “بوتين” ما حصل بأنه “عمل إرهابي” ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، كما نقلت عنه وكالات الأنباء المحلية، إن “المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية”.

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كما حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هوية مدبّري الهجوم على جسر القرم.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإن أحد سكان مدينة كراسنودار الروسية، واسمه سمير يوسوبوف، هو مالك الشاحنة التي نفذ بها الهجوم على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسوبوف (25 عاما) لم يكن على متن الشاحنة عندما وقعت عملية التفجير، حيث كان قريب له يستخدم المركبة.

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وذكر البيان بأنه تم انتشال جثتين لرجل وامرأة من المياه، بينما ما تزال السلطات تحاول التأكد من هويتيهما، ولم ترد أي معلومات بشأن الجثة الثالثة.