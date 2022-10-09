قتلى بانفجار داخل مبنى سكني في اسطنبول

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وكالة إعلام تركية، بوقوع انفجار مبنى سكني في حي قاضي كوي شرقي إسطنبول، إثر تسرب للغاز.

الانفجار وقع نتيجة تسرب غاز طبيعي في الطابق الثالث من مبنى مكون من 3 طوابق في حي قاضي كوي شرقي إسطنبول، ما أدى لاندلاع حريق في المبنى، وتضرر المباني المحيطة وعدة سيارات.

وعلق والي مدينة إسطنبول التركية علي يرلي كايا على الحادث، مؤكدا سقوط مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار غاز في أحد مباني منطقة كاديكوي، فيما تواصل قوات الدفاع المدني جهود البحث عن ناجين.