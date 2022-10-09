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في دقيقة.. خطوات إصدار صحيفة خلو السوابق عبر منصة «أبشر»
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في دقيقة.. خطوات إصدار صحيفة خلو السوابق عبر منصة «أبشر»

في دقيقة.. خطوات إصدار صحيفة خلو السوابق عبر منصة «أبشر»

في دقيقة.. خطوات إصدار صحيفة خلو السوابق عبر منصة «أبشر»
١٠:٣٧:٥٣ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأمن العام أن خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق، تمكن المواطن والمقيم المسجل والمفعل في منصة أبشر من حجز موعد لإصدار صحيفة خلو السوابق.

طريقة الوصول للخدمة

وأوضح في إنفوجراف نشره عبر “تويتر”، خطوات الخدمة كالتالي:

1- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

2- اختيار مواعيد.

3- الأمن العام.

4- حجز موعد.

خدممة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل

أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة، أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وقالت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الخدمة تمكن صاحب العمل من الإبلاغ عن حالات التغيب للعمالة المنزلية إلكترونيا.

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شروط تسجيل بلاغ التغيب

وبينت “الجوازات” أنه يتم التحقق من الشروط التالية، أثناء تسجيل بلاغ التغيب، وهي:

1- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية

2- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

3- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل، على منصة أبشر

4- ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل

5- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا

 غرامة تأخير تجديد هوية المقيم

وفي سياق مواز، أصدرت إدارة الجوازات، تنويها بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم، وأوضحت أنه: “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار”.

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