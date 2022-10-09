تصعيد مسلح من الاحتلال في الضفة الغربية والأمم المتحدة تدعو للتهدئة

تواصل – فريق التحرير:

تتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما توفي فلسطينيان في عملية أخيرة لجيش الاحتلال بالضفة.

جنين.. حصار يومي

في وقت سابق من يوم أمس السبت، توفي شابان فلسطينيان، وجرح آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي ،في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من أن هذا التصعيد العسكري يدفع المنطقة إلى “نقطة اللاعودة”.

خسائر جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مجندة، بعد إصابتها بجروح قاتلة في هجوم إطلاق النار الذي وقع عند حاجز شعفاط”، موضحا أن الجندية تدعى نوا لازار، وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تخدم في الشرطة العسكرية.

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها

وقال المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند ليل السبت “أشعر بالقلق حيال تدهور الوضع الأمني، وتصاعد الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”.

من جانبه، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان من “التمادي الإسرائيلي”. وقال “إن استمرار التصعيد… سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع”، حسب “فرانس 24”.

انتهاكات في القدس

وفي السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة.