الحربي: سياسة جديدة لشركة «باي بال».. احذر سحب آلاف الريالات من حسابك

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، مساء اليوم الأحد، من سياسة جديدة لشركة باي بال PayPal .

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “السياسة الجديدة للشركة تتمثل في أنها سوف تقوم بسحب 2500 دولار من حسابات المستخدمين في حال روجوا لـ “معلومات مضللة وفقا لموقع “دايلي واير”.

وتابع سالم الحرب، أن هناك أخبارا متداولة تزعم أن الشركة تراجعت عن هذا القرار بعد إغلاق الكثير من المستخدمين حساباتهم على paypal باي بال”.

تحذير من حملة تصيد واسعة

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من حملة تصيد واسعة تستهدف حسابات المستخدمين في باي بال “PayPal”.

ونصح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، في حالة وصول أي رسائل على البريد من PayPal باي بال بالتأكد هل أنت من طلبت هذه الرسائل؟ وفي حالة عدم طلبك لهذه الرسائل، عليك أن تتأكد من رصيدك في باي بال وهل تم الخصم منه أم لا؟.

وشدد الخبير التقني سالم الحربي، على أهمية عدم إعطاء أي بيانات لأي رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني حتى لا تتعرض حساباتك للقرصنة.

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