أفضل طريقة لإرسال الصور إلى سناب شات بجودتها الكاملة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أفضل طريقة لإرسال الصور إلى سناب شات بجودتها الكاملة.

وأضاف عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه يمكن إرسال الصور لتطبيق سناب شات بجودة عالية من خلال الخطوات التالية بسهولة:

– الضغط على إدارة الملفات

– ثم الذهاب للصورة المراد إرسالها

– اختيار إرسال الصورة كملصق من خلال إدارة الملفات

– ثم الضغط على إرسال

– وأخيرا الضغط على تحكم الصورة بالجودة المطلوبة