أهم 10.. مفاجأة التعليم في وفاة طالب داخل حافلة مدرسية وفتح باب التقاعد المبكر

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

التفاصيل الكاملة لـ «تعميم» التعليم بفتح باب التقاعد المبكر.. 5 شروط يجب التقيد بها

نشرت وزارة التعليم “تعميمًا” جديدًا بشأن التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية.. المزيد هنا :

«المرور»: وفاة شخص وإصابة آخر جراء تصادم بالباحة

أعلنت إدارة المرور، وفاة شخص وإصابة آخر، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم في منطقة الباحة.. المزيد هنا :

الأمن العام: هذه الأماكن يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

نشر “الأمن العام” إنفوجرافًا يوضح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.. المزيد هنا :

بالفيديو.. خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»

شرح حساب “تكنولوجيا نيوز”، خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في تطبيق «واتساب».. المزيد هنا :

توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية تجديد رخصة القيادة في وقتها، موضحة أن عدم تجديد الرخصة يترتب عليه فرض غرامة.. المزيد هنا :

«سنة سجن و100 ألف ريال غرامة».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول هذه الجريمة

أوضحت النيابة العامة تعريف المتسول، بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته.. المزيد هنا :

خيارات خطيرة وسط ترقب ومخاوف غربية.. ماذا سيقرر «بوتين» بعد ساعات؟

حالة ترقب ممزوجة بالرعب يعيشها الغرب لما تحمله الساعات القادمة بعد إعلان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اجتماع مجلس الأمن الروسي غداً.. المزيد هنا :

بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، إن أهم حدث في التاريخ الإسلامي هو هجرة النبي ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.. المزيد هنا :

لحظة انهيار جبل في منطقة عسير وقطع طريق عقبة «امحلج بقنا» (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة انهيار ‎جبل بمنطقة ‎عسير، ما تسبب.. المزيد هنا :

«التعليم» تكشف مفاجأة في أول تعليق على وفاة طفل القطيف داخل حافلة مدرسية

في أول تعليق رسمي على واقعة وفاة طفل خنقًا داخل حافلة مدرسية بعد نسيانه بها، كشف متحدث تعليم الشرقية سعيد الباحص، مفاجأة بشأن الحافلة.. المزيد هنا :