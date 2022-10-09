الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول فيديو لتصادم مروع بين مركبتين بالباحة
ألمانيا تتهم روسيا بالتورط في أعمال تخريبية بدول أوروبا
لتجنب المخالفة.. «الشؤون البلدية» تصدر تنبيها مهما
استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية
بالفيديو.. مظاهرات إيران تشتعل والنيران تحرق صور «خامنئي وقاسم سليماني»
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند ورئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أول فيديو لتصادم مروع بين مركبتين بالباحة

أول فيديو لتصادم مروع بين مركبتين بالباحة

أول فيديو لتصادم مروع بين مركبتين بالباحة
٠٩:٥٧:٢٠ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الهلال الأحمر ومرور منطقة الباحة، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين مركبتين على طريق عقبة الملك فهد، باتجاه المخواة.

ونتج عن الحادث حالة وفاة وإصابة متوسطة نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

كذلك ينصح خبراء قيادة السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

ومن أهم النصائح لقائدي المركبات، إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

الكلمات الدلالية:
المخواة تصادم حادث تصادم حالة وفاة عقبة الملك فهد

مواد ذات صلة

المزيد
3 أهداف وراء مشاركة «سار» في معرض صناعات النقل بالسكك الحديدية في برلين

3 أهداف وراء مشاركة «سار» في معرض صناعات النقل بالسكك الحديدية في برلين

٠٧:٤٤ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي يُطلق قذيفة مدفعية على مواقع الحوثيين

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي يُطلق قذيفة مدفعية على مواقع الحوثيين

٠٣:٠٣ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
بدء استقبال طلبات «الإقامة المميزة».. إليك رابط التقديم

بدء استقبال طلبات «الإقامة المميزة».. إليك رابط التقديم

١٢:١٢ م، الأحد، ٢٣ يونيو ٢٠١٩
استشهاد العريف عبدالله مدخلي جراء مقذوفات من اليمن على الحرث بجازان

استشهاد العريف عبدالله مدخلي جراء مقذوفات من اليمن على الحرث بجازان

٠٦:٤٨ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *