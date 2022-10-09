أول فيديو لتصادم مروع بين مركبتين بالباحة

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باشرت فرق الهلال الأحمر ومرور منطقة الباحة، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين مركبتين على طريق عقبة الملك فهد، باتجاه المخواة.

ونتج عن الحادث حالة وفاة وإصابة متوسطة نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

كذلك ينصح خبراء قيادة السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

ومن أهم النصائح لقائدي المركبات، إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.