ألمانيا تتهم روسيا بالتورط في أعمال تخريبية بدول أوروبا

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أكد مسؤولون في ألمانيا، احتمالية وجود “مسؤولية روسية” عن أعمال تخريب تتم في دول أوروبية مختلفة، ولا سيما بعد تعطل خطوط السك الحديدية في شمال ألمانيا، وأيضا تفجيرات خط الغاز نورد ستريم.

عمل تخريبي يعطل السكك الحديدية

قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية في برلين أمس السبت الثامن من أكتوبر 2022، إن الاضطراب في حركة القطارات سيتواصل على مدار اليوم، مشيرا إلى استمرار أعمال إصلاح العطل الذي تسبب في توقف الحركة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”، إن عملا تخريبيا كان وراء تعطل في شبكة القطارات في شمال البلاد، حدث أمس السبت.

هل يتجه العالم نحو حرب عالمية ثالثة؟

من ناحية أخرى، تويع قائد في الجيش الألماني أن الحرب في أوروبا: “ممكنة مرة أخرى”، وقال الجنرال كاسترين بورير، في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم: “نستعد لمواجهة تهديدات هجينة على بنيتنا التحتية.. بنيتنا من محطات كهرباء وخطوط أنابيب يمكن أن تكون هدفاً لأي هجوم”.

فيما صرح أنطون هوفرايتر، المسؤول في حزب الخضر الألماني وعضو الائتلاف الحكومي: “لا يمكننا أن نستبعد وقوف روسيا أيضاً وراء الهجوم على شركة السكك الحديد”.

معتبراً أن حوادث التسريب الأخيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق تحمل أصلاً “بصمات الكرملين”، حسب “العربية”.

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حماية البنية التحتية

من جانبه رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني: “ربما في الحالتين يتعلق الأمر بتحذيرنا لأننا ندعم أوكرانيا”، داعيا إلى تخصيص مبلغ 20 مليار يورو، لحماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل، وتعزيز قدرات الشرطة وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.