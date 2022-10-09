«التعليم» تكشف مفاجأة في أول تعليق على وفاة طفل القطيف داخل حافلة مدرسية

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في أول تعليق رسمي على واقعة وفاة طفل خنقًا داخل حافلة مدرسية بعد نسيانه بها، كشف متحدث تعليم الشرقية سعيد الباحص، مفاجأة بشأن الحافلة.

وأكد “الباحص” خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الحافلة لا تتبع وزارة التعليم وإنما هي من الحافلات الخاصة المستأجرة عن طريق ولي الأمر وليست تابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية.

وأضاف متحدث “تعليم الشرقية”، أن الإدارة شكلت فريق سيقوم بزيارة المدرسة غدا لمتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، معربًا عن أسفه لفقدان الطفل وتعازيه لأهله.

نجاة طفل من نفس المصير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مفاجئ يكشف عن نجاة طفل أثناء عودته من المدرسة داخل الحافلة من مصير “طفل القطيف” الذي توفى اليوم مختنقًا داخل الحافلة بعد نسيانه بها.

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وأظهر الفيديو الذي نشره أحد السائقين، وهو يتجول في الأتوبيس بعد نزول جميع الطلاب ليجد طفلًا نائمًا وسط كراسي الحافلة، محذرًا السائقين من عدم التأكد من خلو الأتوبيس من الطلاب قبل إغلاقه.

واقعة غريبة

لكن في واقعة غريبة توفى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اليوم الأحد، بعد نسيانه داخل حافلة كانت تقله ذهابًا وإيابًا إلى مدرسة رياض الأطفال بحي الشويكة بالقطيف.

وتوفى الطفل مختنقًا داخل الحافلة بعد نسيانه، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة لمعرفة ملابسات الحدث ومحاسبة المقصرين.

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من جانبه كشف قريب المتوفي ” ابن خال الأب “، تفاصيل الحادث في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم، بالقول: بلغنا أن قائد الحافلة نسي الطفل حسن هاشم الشعلة البالغ من العمر 5 أعوام في الحافلة منذ الصباح ولم يكتشفه إلا عند الساعة 11 صباحا تقريبا.

وتابع: وهذا كما أكده البعض وبلغنا به، حيث اكتشف تواجد الطفل بعد استعداده لإرجاع الأطفال إلى منازلهم، وقد كانت هناك محاولات لإسعافه والتي باءت جميعها بالفشل ، ولا نعلم من صحة ذلك يقينا.

وأكد أن الأب موظف في إحدى الدوائر الحكومية لديه عدد من البنات والأبناء ، وأن الطفل يعيش مع والده في بيت جده لأبيه.