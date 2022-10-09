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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند ورئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند ورئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند ورئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند ورئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار
٠٩:١١:٢٤ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتا عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، والجنرال ” متقاعد ” برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.

وقالا الملك المفدى وولي عهده الأمين في البرقية:” علمنا بنبأ حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة تايلند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً “.

الكلمات الدلالية:
خادم الحرمين رئيس الوزراء ضحايا اطلاق نار ملك تايلند ولي العهد

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