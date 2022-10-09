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لتجنب المخالفة.. «الشؤون البلدية» تصدر تنبيها مهما

لتجنب المخالفة.. «الشؤون البلدية» تصدر تنبيها مهما

لتجنب المخالفة.. «الشؤون البلدية» تصدر تنبيها مهما
٠٩:٣٨:٥٣ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، بيانا مهما لأصحاب المنشآت التجارية، حول ملصق “رأيك يفرق”، ونبّهت الوزارة أن عدم تثبيت الملصق يعرض للمخالفة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم: “عزيزي صاحب المنشأة التجارية.. طباعة وتثبيت ملصق “رأيك يفرق” على واجهة منشأتك يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة ويجنبك التعرض للمخالفات”.

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وخلال الأسبوع الماضي، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نصائح لأصحاب المنشآت التجارية لتجنب الوقوع في 3 مخالفات شائعة.

ونصحت الوزارة بتجنب المخالفات التالية التي تؤثر سلبا على درجة التصنيف.

وهي :

1- المشاريع المسحوبة

2- المخالفات البلدية

3- مخالفات المكاتب الهندسية

خدمة التقييم الذاتي للمنشآت عبر “بلدي”

وكانت الوزارة قد دشنت خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة بلدي، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع الأعمال التجارية.

الكلمات الدلالية:
أصحاب المنشآت التجارية الأعمال التجارية النشاط التجاري مخالفات ملصق رأيك يفرق منصة بلدي وزارة الشؤون البلدية

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