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استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية

استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية

استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية
٠٩:٢٧:١٣ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فرق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية العلاقة بين خبز القمح والحساسية.

وقال الذيابي في تغريدة عبر “تويتر”، إن مادة الجلوتين الموجودة في الخبز هي سبب الإصابة بحساسية القمح أو مرض سيلياك”.

وأشار عبدالله الذيابي إلى أن حساسية القمح، أو مرض سيلياك يعد مرضاً مناعياً يصيب الأمعاء نتيجة تناول الجلوتين.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن بعض من الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح، والتي توفرها الوزارة عبر 43 مستشفى تابعة لوزارة الصحة حول المملكة.

الهدف من البرنامج:

ـ توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي.
ـ تدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.

أنشطة البرنامج:

ـ التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع.
ـ المتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات.
ـ دورات في تحسين الأداء وتطويره.

الأكثر عرضة لحساسية القمح:

ـ مرضى السكري النوع الأول ـ مرضى متلازمة داون ـ مرضى متلازمة تورنير ـ متلازمة ويليامز ـ وجود تاريخ مرضي في العائلة ـ أمراض القولون العصبي أو من لديه فقر الدم المنجلي ـ نقص فيتامين ب 12.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: تعرّف على الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح

الكلمات الدلالية:
الجلوتين الحساسية خبز القمح عبدالله الذيابي

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