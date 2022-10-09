لحظة انهيار جبل في منطقة عسير وقطع طريق عقبة «امحلج بقنا» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة انهيار ‎جبل بمنطقة ‎عسير، ما تسبب بقطع الطريق الواقع في عقبة “امحلج بقنا” والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود بسبب الأمطار الغزيرة.

وأظهر الفيديو بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته، ليسقط ويقطع الطريق.

من جانبها أعلنت وزارة النقل بمنطقة عسير مباشرة الموقع فور وقوع الحادثة، وقامت بأعمال الصيانة، ورفع الانهيارات الكبيرة، ولا تزال تواصل جهودها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر.

كما كان الانهيار قد حدث في وقت كان فيه الطريق خاليا من المركبات؛ الأمر الذي لم ينجم عنه أية إصابات في الأرواح، أو أضرار في الممتلكات.