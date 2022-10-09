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شاهد.. أمطار الخير على وادي نعمان شرق مكة المكرمة
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شاهد.. أمطار الخير على وادي نعمان شرق مكة المكرمة

شاهد.. أمطار الخير على وادي نعمان شرق مكة المكرمة

شاهد.. أمطار الخير على وادي نعمان شرق مكة المكرمة
٠٨:٤٨:٤٠ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على وادي نعمان شرق مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، أجواء وادي نعمان بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة “أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة”.

تكون الضباب

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

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