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اليمن.. مجزرة جديدة لميلشيا الحوثي بطائرة مسيرة غرب تعز

اليمن.. مجزرة جديدة لميلشيا الحوثي بطائرة مسيرة غرب تعز

اليمن.. مجزرة جديدة لميلشيا الحوثي بطائرة مسيرة غرب تعز
٠٨:٢٠:٥٩ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على استهداف سيارة تابعة لأحد المواطنين بقذيفتين أطلقتهما من طائرة مسيرة في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، والذي أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم طفل، بعضهم في حالة خطرة.

قصف بالطائرات المسيرة

وقال الإرياني، في تغريدات عبر “تويتر”: “تأتي هذه الجريمة النكراء بعد ساعات من قيام ميليشيا الحوثي بقصف قرية حمرة بعزلة المجاعشة جنوب شرق مديرية حيس محافظة الحديدة، بقذائف أطلقتها من طائرات مسيرة، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وترويع الأهالي من النساء والأطفال الذين عادوا مؤخرا لقراهم بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح”.

تصعيد ضد المدنيين 

وتابع “تصعد مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين من الأطفال والنساء وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج، منذ انتهاء الهدنة اﻷممية، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين، وملاحقة محاسبة المسؤولين عنها من قيادات المليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب”.

الكلمات الدلالية:
الحوثي اليمن تعز معمر الإرياني ميليشيا الحوثي

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