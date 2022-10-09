للعمل في وزارة الحرس الوطني و30 مدينة.. بدء القبول والتسجيل في برنامج تدريب فني مرضى المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء القبول والتسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (فني رعاية مرضى).

ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات، بهدف تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين، مع تقديم (مكافأة شهرية) أثناء التدريب والعديد من المزايا، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

– فني رعاية مرضى – الدفعة السابعة.

جهات التوظيف:

1- جهات حكومية:

– وزارة الحرس الوطني (الرياض / جدة).

– المدينة الطبية بجامعة الملك سعود (الرياض).

2- القطاع الخاص (أكثر من 30 مدينة بالمملكة):

– كبرى المستشفيات والمراكز الطبية منها: (مستشفى دلة، سليمان الحبيب، شركة الإنماء، الزهراء) وأخرى.

أماكن العمل:

– جدة.

– الرياض.

– مكة المكرمة.

– المدينة المنورة.

– الخبر.

– الخفجي.

– الجبيل.

– الدمام.

– الظهران.

– الأحساء.

– بريدة.

– ينبع.

– الباحة.

– الطائف.

– الجموم.

– عنيزة.

– خميس مشيط.

– جازان.

– الخرج.

– وادي الدواسر.

– نجران.

– عسير.

– صبيا.

– بيشة.

– القنفذة.

– تبوك.

– سكاكا.

– حائل.

– الزلفي.

– عفيف.

– الرس.

التخصصات المطلوبة:

– أحياء.

– أحياء دقيقة.

– تقنية حيوية.

– فيزياء.

– كيمياء.

– كيمياء حيوية.

نبذه عن البرنامج:

يؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

من هو فني رعاية مرضى؟

يساهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– ليس على رأس العمل.

– شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية: – أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية

– شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 52 – Academic IELTS 3.5.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

ملاحظة:

– اختبار IELTS Indicator ليس من الاختبارات المعتمدة.

– يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق اي مستند مطلوب.

– تاريخ بدء البرنامج الموضح أعلاه قابل للتغيير.

– سيتم استبعاد أي مقبول في اي برنامج اذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.

– سيتم إغلاق بوابة التقديم في تاريخ 27 اكتوبر 2022.

– في حال تقديمكم على أكثر من إعلان واستيفاءكم لجميع المتطلبات بالإضافة الى شرط المفاضلة، سيتم ترشيحكم على برنامج واحد ايهما يأتي اولا.

مواعيد التقديم:

– بداية التقديم: الأحـــد 13-03-1444هـ (09-10-2022م).

– نهاية التقديم: الخميس 02-04-1444هـ (27-10-2022م).

طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج فني رعاية مرضى، عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )