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خزانات استراتيجية وتشغيلية للمياه بالحدود الشمالية.. ما أهميتها؟
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خزانات استراتيجية وتشغيلية للمياه بالحدود الشمالية.. ما أهميتها؟

خزانات استراتيجية وتشغيلية للمياه بالحدود الشمالية.. ما أهميتها؟

خزانات استراتيجية وتشغيلية للمياه بالحدود الشمالية.. ما أهميتها؟
٠٧:٣١:٢٠ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، تنفيذ خزانات استراتيجية في منطقة الحدود الشمالية.

وقال الشركة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “نفذنا خزانات استراتيجية وتشغيلية في منطقة الحدود الشمالية؛ لرفع الكفاءة التشغيلية”.

وأشارت المياه الوطنية إلى أن الهدف من تنفيذ خزانات استراتيجية وتشغيلية بالحدود الشمالية المساعدة في تحسين عمليات التوزيع اليومية.

وبينت شركة المياه الوطنية، أنه تم تنفيذ 16 خزاناً بسعة إجمالية 70 ألف متر مكعب من المياه.

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الكلمات الدلالية:
الحدود الشمالية الشمالية خزانات المياه شركة المياه الوطنية

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