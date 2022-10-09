بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي

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قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، إن أهم حدث في التاريخ الإسلامي هو هجرة النبي ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

متي حدثت الهجرة؟

وهي، كما تابع الزعاق، المرحلة الأهم في تاريخ الأمة الإسلامية، وبسببها نشأ التاريخ الهجري، فقد حدثت الهجرة بعد بعثة النبيﷺ بـ14 عاما، وفي عام 622 ميلادية أمر النبي ﷺ أصحابه أن يهاجروا، وحدثت الهجرة في أواخر شهر صفر، في الليالي التي يخبو فيها ضوء القمر.

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مراحل الهجرة

استطرد الزعاق أن النبي ﷺ وصل إلى غار حراء، وانطلق منه في الثالث من شهر ربيع الأول، ووصل إلى مشارف يثرب المدينة في يوم الإثنين 8 من ربيع الأول، أما يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وكان يوم تساوي الليل والنهار الجمعة 27 من سبتمبر عام 622 ميلادية دخل المدينة التي سميت بعدها المدينة المنورة.