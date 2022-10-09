الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. مظاهرات إيران تشتعل والنيران تحرق صور «خامنئي وقاسم سليماني»
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند ورئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار
«التعليم» تكشف مفاجأة في أول تعليق على وفاة طفل القطيف داخل حافلة مدرسية
3 فرق ابتكارية تفوز بالمراكز الأولى في “هاكاثون” مدينة أوكساچون الصناعية
لحظة انهيار جبل في منطقة عسير وقطع طريق عقبة «امحلج بقنا» (فيديو)
شاهد.. أمطار الخير على وادي نعمان شرق مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي

بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي

بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي
٠٨:١٣:٢١ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، إن أهم حدث في التاريخ الإسلامي هو هجرة النبي ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

متي حدثت الهجرة؟

وهي، كما تابع الزعاق، المرحلة الأهم في تاريخ الأمة الإسلامية، وبسببها نشأ التاريخ الهجري، فقد حدثت الهجرة بعد بعثة النبيﷺ بـ14 عاما، وفي عام 622 ميلادية أمر النبي ﷺ أصحابه أن يهاجروا، وحدثت الهجرة في أواخر شهر صفر، في الليالي التي يخبو فيها ضوء القمر.

اقرأ أيضا:

ظواهر فلكية في شهر أكتوبر.. تعرف عليها

مراحل الهجرة

استطرد الزعاق أن النبي ﷺ وصل إلى غار حراء، وانطلق منه في الثالث من شهر ربيع الأول، ووصل إلى مشارف يثرب المدينة في يوم الإثنين 8 من ربيع الأول، أما يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وكان يوم تساوي الليل والنهار الجمعة 27 من سبتمبر عام 622 ميلادية دخل المدينة التي سميت بعدها المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة خالد الزعاق مكة المكرمة هجرة الرسول

مواد ذات صلة

المزيد
ظهر اليوم.. الشمس تتعامد مباشرة على الكعبة المشرفة

ظهر اليوم.. الشمس تتعامد مباشرة على الكعبة المشرفة

٠٦:٥٣ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠١٦
غمرتها المياه.. قائد شاحنة يسير بها وسط السيول (فيديو)

غمرتها المياه.. قائد شاحنة يسير بها وسط السيول (فيديو)

٠٩:١٢ ص، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥
«طراد» أمام «حقوق الإنسان»: المملكة عملت دون كلل لتخفيف معاناة الشعب السوري

«طراد» أمام «حقوق الإنسان»: المملكة عملت دون كلل لتخفيف معاناة الشعب السوري

٠٥:٣٣ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١٦
ضبط أكثر من 250 مخالفاً للإقامة بحملة أمنية في جدة

ضبط أكثر من 250 مخالفاً للإقامة بحملة أمنية في جدة

٠٥:٤١ م، الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *