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استشاري يوضح ضوابط استعمال «السياليس» لمرضى الضغط
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استشاري يوضح ضوابط استعمال «السياليس» لمرضى الضغط

استشاري يوضح ضوابط استعمال «السياليس» لمرضى الضغط

استشاري يوضح ضوابط استعمال «السياليس» لمرضى الضغط
٠٦:٥٦:٣٨ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة، ضوابط استعمال دواء السياليس لمرضى الضغط.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن استعمال السياليس لا يغني عن دواء الضغط ولا يقوم مقامه”.

وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.

وأوضح المجلس، أنه في حال كانت قراءات ضغط الدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

وأكد مجلس الصحة الخليجي أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.

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الكلمات الدلالية:
الضغط خالد النمر دواء السياليس مرضى الضغط

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