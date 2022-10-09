الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تقني تبوك» يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني
بدولة عربية.. ضابط يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم يتخلص من نفسه(فيديو)
شاهد.. عاصفة رعدية تضرب أحياء جنوب جازان
بالفيديو.. معاناة الوقود تبدأ في فرنسا
الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين
5 أنشطة إيجابية محفزة للأطفال داخل الأسرة

الرئيسية

 /

محليات

 /

«تقني تبوك» يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني

«تقني تبوك» يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني

«تقني تبوك» يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني
٠٦:٥٣:٠٥ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، عن مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم والبكالوريوس للبنين والبنات للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، في المدتين الصباحية والمسائية.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي بأن مواعيد التسجيل ستكون بدءًا من 20 / 03 / 1444 هـ حتى 02 / 04 / 1444 هـ، لبرامج البكالوريوس المسائي والدبلوم للمدتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبيناً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط: اضغط هنا .

الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني الفصل التدريبي الثاني برامج الدبلوم والبكالوريوس تقني تبوك

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. كم يستهلك السعودي من اللحوم يومياً؟

بالفيديو.. كم يستهلك السعودي من اللحوم يومياً؟

١٠:١٤ م، الأحد، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨
موظف سعودي يداوم 11 ساعة يوميًّا براتب 3 آلاف

موظف سعودي يداوم 11 ساعة يوميًّا براتب 3 آلاف

٠٩:٠٨ ص، الأربعاء، ٠٩ يناير ٢٠١٩
المدينة.. حادث مروري يتضاعف ليصيب الفرق الإسعافية وأمن الطرق (صور)

المدينة.. حادث مروري يتضاعف ليصيب الفرق الإسعافية وأمن الطرق (صور)

١٠:٤٠ ص، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
بالصور.. إيقاف 97 عاملًا ومصادرة طن ونصف لحوم فاسدة بالرياض

بالصور.. إيقاف 97 عاملًا ومصادرة طن ونصف لحوم فاسدة بالرياض

١٢:٠٨ م، الخميس، ١٩ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *