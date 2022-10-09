الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خيارات خطيرة وسط ترقب ومخاوف غربية.. ماذا سيقرر «بوتين» بعد ساعات؟
خزانات استراتيجية وتشغيلية للمياه بالحدود الشمالية.. ما أهميتها؟
مفاجأة.. واقعة «طفل القطيف» كادت تحدث مع طفل آخر قبل أيام (فيديو)
«سنة سجن و100 ألف ريال غرامة».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول هذه الجريمة
استشاري يوضح ضوابط استعمال «السياليس» لمرضى الضغط
«تقني تبوك» يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني

الرئيسية

 /

دولي

 /

بدولة عربية.. ضابط يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم يتخلص من نفسه(فيديو)

بدولة عربية.. ضابط يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم يتخلص من نفسه(فيديو)

بدولة عربية.. ضابط يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم يتخلص من نفسه(فيديو)
٠٦:٤٩:٣٢ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام مغربية، تفاصيل واقعة إطلاق ضابط شرطة الرصاص على خطيبته ووالدتها، ثم إطلاق النار على نفسه بسبب مشاكل بينه وبين خطيبته حالت دون زواجهما.

وانتشر مقطع فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لرجل وهو يطلق النار على امرأتين في الشارع، ويهرب من المكان ليتبين لاحقا أنه ضابط وأنهى حياته بعد الحادثة.

ولاحقا أصدرت الشرطة المغربية توضيحا حول مقطع الفيديو قالت فيه إن السلطات القضائية في مدينة الجديدة فتحت تحقيقا، لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد.

وقال البلاغ إن المعلومات الأولية للبحث أظهرت إقدام ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها، بجروح متفاوتة الخطورة بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وقالت مواقع مغربية إن الضابط حاول قتل خطيبته، البالغة من العمر 29 سنة، وأصابها برصاصة في كتفها، فيما أصابت رصاصة ثانية والدتها في أذنها.

وفور قيام الشرطي بإطلاق النار، فر نحو مدينة أزمور حيث يقيم، ليقدم بعد ذلك على إنهاء حياته بإطلاق رصاصة على رأسه.

وذكر الإعلام المحلي أن ضابط الأمن الممتاز الذي أقدم على إنهاء حياته كان يعمل بمدينة الدار البيضاء وقد انتقل لمدينة الجديدة حيث منزل خطيبته، التي دخل معها في خلاف بسبب عدم التوافق على الزواج، مما دفعه لاستهداف والدة وشقيقة خطيبته بجروح ليست خطيرة وفق ما أكدته مصادر طبية، قبل أن يقدم على وضع حد لحياته داخل سيارته الشخصية باستخدام السلاح الموضوع رهن إشارته.

الكلمات الدلالية:
الشرطة خلافات أسرية ضابط مغربي ضابط يتخلص من حياته

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام قد تقلب الهدوء رأساً على عقب

وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام قد تقلب الهدوء رأساً على عقب

١٠:١٨ م، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠١٢
المجلس الفدرالي الروسي يوافق على طلب بوتين باستخدام القوة العسكرية خارجياً

المجلس الفدرالي الروسي يوافق على طلب بوتين باستخدام القوة العسكرية خارجياً

١١:٥٤ ص، الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
طالبان تعزز قبضتها على «قندوز».. وقلق أمريكي من سيطرتها على ولاية أخرى

طالبان تعزز قبضتها على «قندوز».. وقلق أمريكي من سيطرتها على ولاية أخرى

٠٧:٥٥ ص، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
الشيخ العرعور: يكشف عن زيارة ماهر الأسد للكيان الصهيوني

الشيخ العرعور: يكشف عن زيارة ماهر الأسد للكيان الصهيوني

٠٦:١١ م، الجمعة، ٢٧ أبريل ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *