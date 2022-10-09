بدولة عربية.. ضابط يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم يتخلص من نفسه(فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام مغربية، تفاصيل واقعة إطلاق ضابط شرطة الرصاص على خطيبته ووالدتها، ثم إطلاق النار على نفسه بسبب مشاكل بينه وبين خطيبته حالت دون زواجهما.

وانتشر مقطع فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لرجل وهو يطلق النار على امرأتين في الشارع، ويهرب من المكان ليتبين لاحقا أنه ضابط وأنهى حياته بعد الحادثة.

ولاحقا أصدرت الشرطة المغربية توضيحا حول مقطع الفيديو قالت فيه إن السلطات القضائية في مدينة الجديدة فتحت تحقيقا، لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد.

وقال البلاغ إن المعلومات الأولية للبحث أظهرت إقدام ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها، بجروح متفاوتة الخطورة بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وقالت مواقع مغربية إن الضابط حاول قتل خطيبته، البالغة من العمر 29 سنة، وأصابها برصاصة في كتفها، فيما أصابت رصاصة ثانية والدتها في أذنها.

وفور قيام الشرطي بإطلاق النار، فر نحو مدينة أزمور حيث يقيم، ليقدم بعد ذلك على إنهاء حياته بإطلاق رصاصة على رأسه.

وذكر الإعلام المحلي أن ضابط الأمن الممتاز الذي أقدم على إنهاء حياته كان يعمل بمدينة الدار البيضاء وقد انتقل لمدينة الجديدة حيث منزل خطيبته، التي دخل معها في خلاف بسبب عدم التوافق على الزواج، مما دفعه لاستهداف والدة وشقيقة خطيبته بجروح ليست خطيرة وفق ما أكدته مصادر طبية، قبل أن يقدم على وضع حد لحياته داخل سيارته الشخصية باستخدام السلاح الموضوع رهن إشارته.