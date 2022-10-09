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شاهد.. عاصفة رعدية تضرب أحياء جنوب جازان

شاهد.. عاصفة رعدية تضرب أحياء جنوب جازان

شاهد.. عاصفة رعدية تضرب أحياء جنوب جازان
٠٦:٤٦:١٠ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على أحياء جنوب منطقة جازان.

ووثق المقطع، تعرض أحياء جنوب جازان، اليوم الأحد، لعاصفة رعدية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة “أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة”.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس جازان عاصفة عاصفة رعدية

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