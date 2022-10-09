«سنة سجن و100 ألف ريال غرامة».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول هذه الجريمة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة تعريف المتسول، بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

نظام مكافحة التسول

وفي بيان عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”، بيّنت النيابة العامة أن نظام مكافحة التسول يحظر ارتكاب الفعل بصوره وأشكاله كافة، ومهما كانت مسوغاته.

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عقوبات مشددة

وأفادت النيابة العامة بأنه يعاقب كل من امتهن التسول، أو أدار متسولين، أو حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك، ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.