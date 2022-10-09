الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خزانات استراتيجية وتشغيلية للمياه بالحدود الشمالية.. ما أهميتها؟
مفاجأة.. واقعة «طفل القطيف» كادت تحدث مع طفل آخر قبل أيام (فيديو)
«سنة سجن و100 ألف ريال غرامة».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول هذه الجريمة
استشاري يوضح ضوابط استعمال «السياليس» لمرضى الضغط
«تقني تبوك» يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني
بدولة عربية.. ضابط يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم يتخلص من نفسه(فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين

الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين

الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين
٠٦:٣١:١٤ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلق صندوق التنمية العقاري، خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين بشأن تحصيل القروض المباشرة.

وقال الصندوق، في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين”: “نسعد بإطلاق الرقم المجاني لاستقبال الاستفسارات وتقديم الحلول لخدمات التحصيل في القروض المباشرة، وتزويدهم بطرق السداد المختلفة، موضحا  أن الرقم المجاني هو (920002354).

وفي وقت سابق، كشف صندوق التنمية العقارية، عن طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

تنفيذ الأحكام القضائية

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

واشتكى السائل من كونه حصل على أحكام قضائية واجبة التنفيذ صادرة ضد الصندوق العقاري، ولا يعرف كيف ينفذها.

وأجاب الصندوق عليه بالقول: “سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية”.

اقرأ أيضًا:

«الشوري» يطالب الصندوق العقاري بتمكين النساء والرجال من الحصول على القروض

الكلمات الدلالية:
الصندوق العقاري العقاري تحصيل القروض صندوق التنمية العقاري

مواد ذات صلة

المزيد
جراحة ناجحة لوزير الحرس الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

جراحة ناجحة لوزير الحرس الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

٠٩:٠٨ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠١٦
«حماية المستهلك» تُحذّر من حفظ الخبز الساخن في أكياس بلاستيكية

«حماية المستهلك» تُحذّر من حفظ الخبز الساخن في أكياس بلاستيكية

٠٦:١٧ م، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
نائب خادم الحرمين يتكفل بعلاج الطفل «عبدالله المانعي» خارج المملكة

نائب خادم الحرمين يتكفل بعلاج الطفل «عبدالله المانعي» خارج المملكة

٠٩:٥١ م، الجمعة، ٠٤ أغسطس ٢٠١٧
بلدية ينبع النخل تضبط  أسعار المأكولات بالمطاعم والمحلات

بلدية ينبع النخل تضبط  أسعار المأكولات بالمطاعم والمحلات

٠٦:٥٥ م، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *