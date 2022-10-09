الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

أطلق صندوق التنمية العقاري، خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين بشأن تحصيل القروض المباشرة.

وقال الصندوق، في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين”: “نسعد بإطلاق الرقم المجاني لاستقبال الاستفسارات وتقديم الحلول لخدمات التحصيل في القروض المباشرة، وتزويدهم بطرق السداد المختلفة، موضحا أن الرقم المجاني هو (920002354).

وفي وقت سابق، كشف صندوق التنمية العقارية، عن طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

تنفيذ الأحكام القضائية

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

واشتكى السائل من كونه حصل على أحكام قضائية واجبة التنفيذ صادرة ضد الصندوق العقاري، ولا يعرف كيف ينفذها.

وأجاب الصندوق عليه بالقول: “سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية”.

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